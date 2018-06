Quarti al Roland Garros | Cecchinato-Djokovic 6-3

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 4-2 : Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al limite dei primi 20 giocatori del mondo e non è più lo schiacciasassi di un tempo. Di contro il palermitano pare avere la testa e il cuore per poter giocare ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : 5 giugno. Iniziano i Quarti di finale - In campo Zverev-Thiem - attesa per Cecchinato-Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 di martedì 5 giugno. Oggi Iniziano i quarti di finale. L’attesa è tutta per Marco Cecchinato, che sfiderà Novak Djokovic. Un match che il giocatore siciliano, che prima di questo torneo non aveva mai passato un turno in uno Slam, si è guadagnato grazie ad uno straordinario cammino, culmine dell’evidente salto di qualità compiuto dall’inizio della stagione sulla ...

Roland Garros 2018 : scattano i Quarti di finale. Marco Cecchinato contro Novak Djokovic. Spettacolo Thiem-Zverev : Iniziano i quarti di finale del Roland Garros e per il tennis italiano sarà un appuntamento con la storia. Per Marco Cecchinato, in particolare, che oggi sfiderà Novak Djokovic per un posto in semifinale. Sembra un sogno, eppure è la realtà. Il tennista siciliano ha cominciato l’anno oltre la posizione 100 del ranking ed ora è tra i migliori otto giocatori dello Slam di Parigi. Il salto di qualità di Cecchinato dall’inizio della ...

Roland Garros : si ferma la corsa di Fognini - Cilic va ai Quarti : - Foto Una delusione per il ligure, numero 18 al mondo , che, dopo quasi quattro ore di gioco, si è dovuto arrendere al numero tre del seeding, mancando l'approdo ai quarti di Parigi, dove ha già ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (lunedì 4 giugno). Sharapova e Muguruza avanti per ritiro. Anche Halep ai Quarti : Doveva essere il match più atteso della giornata ed invece nemmeno si è disputato. Maria Sharapova vola ai quarti di finale grazie al ritiro di Serena Williams. L’americana non è nemmeno scesa in campo per un problema ai pettorali che non le ha permesso assolutamente di giocare. Non è stato l’unico ritiro di giornata, perchè Maria Sharapova affronterà ora nei quarti la spagnola Garbine Muguruza, che ha giocato solo due game contro ...

Cecchinato-Djokovic - Roland Garros 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo dei Quarti di finale : Marco Cecchinato realizza il sogno! L’azzurro, sul Suzanne Lenglen di Parigi, illumina la scena centrando i quarti di finale del Roland Garros 2018, contro il n.9 del mondo, il belga David Goffin, superato 7-5 4-6 6-0 6-4 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prestazione superba del siciliano che così se la vedrà nel prossimo turno contro l’ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che ha sconfitto in tre set il mancino spagnolo Fernando ...

Roland Garros 2018 : i risultati di lunedì 4 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola ai Quarti - esce di scena Fognini - lottando come un leone contro Cilic : Giornata di ottavi di finale del tabellone maschile al Roland Garros 2018 di Parigi. Sulla terra rossa francese si è definito il quadro dei qualificati ai quarti dello Slam transalpino. Nessuna sorpresa nel match tra il dieci volte campione del Major Rafael Nadal ed il giovane tedesco Maximilian Marterer (n.70 del mondo). La grande esperienza di Rafa ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto, consentendo al n.1 del mondo di ...

Roland Garros – Garbine Muguruza ai Quarti senza giocare : Tsurenko fa crack al secondo game : Garbine Muguruza accede ai quarti di finale del Roland Garros: la tennista spagnola sfrutta il ko di Tsurenko, costretta al ritiro dopo due game Dura appena 21 minuti l’ultimo ottavo di finale in programma nel lunedì del Roland Garros. Dopo il ritiro di Serena Williams del pomeriggio, un altro forfait rovina lo spettacolo del tennis femminile. Lesia Tsurenko, dopo appena due game, alza bandiera bianca a causa di uno stiramento alla gamba ...