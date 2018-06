Quarti al Roland Garros | Cecchinato-Djokovic 6-3 7-6 1-2

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 7-6 : TENNIS I risultati in diretta L'azzurro è all'appuntamento con la storia e alla sfida con Djokovic che fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al ...

Roland Garros – Madison Keys ai Quarti di finale : la statunitense supera Putintseva in 2 set : Madison Kyes accede ai quarti di finale del Roland Garros: la tennista americana batte Putintseva con il punteggio di 5-7 (tie-break) / 4-6 Madison Keys è la prima semifinalista del Roland Garros. La tennista americana, attualmente numero 13 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Yulia Putintseva (numero 98 WTA) in 1 ora e 26 minuti. Madison Keys si è imposta con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Per la tennista americana, ...

Roland Garros - Quarti : Cecchinato-Djokovic in diretta dalle 15.30 e dove vederla in tv : PARIGI , Francia, - Ce n'è ancora uno, quello che nessuno si aspettava. Marco Cecchinato . È ormai il suo motto, la frase che più lo rappresenta. Una didascalia, vera e meritata. Il tennista che ...

Roland Garros 2018 : scattano i Quarti di finale. Marco Cecchinato contro Novak Djokovic. Spettacolo Thiem-Zverev : Iniziano i quarti di finale del Roland Garros e per il tennis italiano sarà un appuntamento con la storia. Per Marco Cecchinato, in particolare, che oggi sfiderà Novak Djokovic per un posto in semifinale. Sembra un sogno, eppure è la realtà. Il tennista siciliano ha cominciato l’anno oltre la posizione 100 del ranking ed ora è tra i migliori otto giocatori dello Slam di Parigi. Il salto di qualità di Cecchinato dall’inizio della ...

Roland Garros : si ferma la corsa di Fognini - Cilic va ai Quarti : - Foto Una delusione per il ligure, numero 18 al mondo , che, dopo quasi quattro ore di gioco, si è dovuto arrendere al numero tre del seeding, mancando l'approdo ai quarti di Parigi, dove ha già ...