Qualcomm presenta ufficialmente lo Snapdragon 850 | ecco i dettagli

Windows 10 on ARM : Qualcomm sviluppa lo Snpadragon 850 e Dell si prepara a presentare il suo 2-in-1 [Rumor] : Le indiscrezioni che in questi giorni stanno rimbalzando sul web in merito alla piattaforma Windows 10 on ARM si fanno ancora più interessanti ed è ormai chiaro che Microsoft sia intenzionata a migliorarla ulteriormente rimuovendo del tutto i problemi Della prima generazione attualmente in commercio. Secondo alcuni Benchmark apparsi su Geekbench, Qualcomm starebbe lavorando al nuovo processore Snapdragon 850 che altro non è una variante ...