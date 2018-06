"Le Sanzioni sono nocive per tutti, e tutti sono interessati a rimuoverle, anche noi". Così il presidente russo Putin in conferenza stampa a Vienna con il presidente austriaco,Van der Bellen. Le parole del premier Conte, dice il presidente della commissione Affari Esteri del Senato russo,Kosachev, citato da Interfax, sono "positive" ma "non sopravvalutiamo i segnali che arrivano da Roma" perché "l'Italia è parte integrante dell'Unione europea e i leader della Ue hanno modi per influenzare qualunque Paese membro".(Di martedì 5 giugno 2018)

