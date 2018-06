Pronostici e consigli scommesse amichevoli nazionali 6 giugno 2018

Pronostici Amichevoli 5 Giugno 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Martedi 5 Giugno, continueranno le partite valevoli per l’avvicendamento ai Mondiali, arrivati oramai alle porte. Di conseguenza, tutte le Nazionali, daranno il loro massimo per completare al meglio il rodaggio. Analizziamo insieme, i migliori Pronostici Amichevoli, delle Nazionali. Pronostico Kazakistan-Azerbaigian 05-06-2018 Le due squadre non hanno molto da chiedere a tale sfida visto che non si sono qualificate per i Mondiali. ...

Pronostici Amichevoli 3 Giugno 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Domenica dal sapore Mondiale, quella che sta per arrivare visto che in tale giornata, si continuerà con le sfide Amichevoli, valevoli ai Mondiali 2018, pronti ad aprire i battenti in Russia. Le Nazionali devono ancora completare il rodaggio e di conseguenza, daranno il massimo in questa giornata. Analizziamo insieme i Pronostici Amichevoli. Pronostico Messico-Scozia 03-06-2018 I padroni di casa non arrivano al meglio a tale sfida visto ...

Pronostici Amichevoli 1 Giugno 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Venerdi 1 Giugno 2018, le Nazionali scenderanno nuovamente in campo per i match valevoli per la preparazione ai Mondiali 2018. Amichevoli di lusso in tale giornata, anche per la nostra Nazionale. Analizziamo insieme, i Pronostici Amichevoli di giornata. Pronostico Australia-Rep.Ceca 01-06-2018 Sfida molto importante in vista dei Mondiali 2018, per i padroni di casa che se la vedranno nel Gruppo C assieme a Francia, Danimarca e Perù. ...

Pronostici Amichevoli 30 Maggio 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Mercoledi 30 Maggio 2018, le Nazionali scenderanno nuovamente in campo nei match Amichevoli, con i quali poter continuare al meglio il rodaggio, per gli imminenti Mondiali. Analizziamo insieme i Pronostici di giornata. Pronostico Argentina-Haiti 28-05-2018 Il divario tecnico-tattico fra le due squadre è abissale, motivo per il quale c’è poco da dire per questa partita. Naturalmente i padroni di casa, avranno la chance di poter ...

Pronostici Amichevoli 28 Maggio 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Lunedi 28 Maggio 2018, le Nazionali scenderanno in campo per dei match Amichevoli, valevoli in particolar modo, per la preparazione al Mondiale in Russia, che oramai è alle porte. Di conseguenza le Nazionali già qualificate per tale ed importante competizione, cercheranno di dare il loro meglio. Analizziamo insieme i migliori Pronostici delle Amichevoli. Pronostico Corea del Sud-Honduras 26-05-2018 Vorranno iniziare nel miglior modo ...

Pronostici NBA 25-26 maggio 2018 : consigli scommesse : La conclusione delle finali di conference, e l’arrivo delle tanto attese NBA Finals, è vicina. Chi avrebbe mai messo la mano sul fuoco sicuro di vedere Houston e Boston in vantaggio 3-2 nelle rispettive serie contro Golden State e Cleveland e con in mano due match point con tanto di pass per le Finals? Io no di certo, ma del resto i playoff sono belli per questo, perché le sorprese sono dietro l’angolo. Procediamo subito con le ...

Pronostici Allsvenskan 26-27 Maggio 2018 : Consigli Scommesse 11^Giornata : Pensavate di scamparvela con la fine dei Maggiori campionati, eh? Ed invece i nostri Pronostici e i Consigli per le Scommesse tornano, puntuali, andando ad analizzare campionati meno noti come quello svedese, l’Allsvenskan. E subito l’Allsvenskan ci regala un big match, in apertura, di quelli stellari; AIK e Norrkoping, infatti, sono rispettivamente seconda e terza, alla caccia di quel prolifero Hammarby che invece sarà di scena ...

Pronostici Eliteserien 26-27-28 Maggio 2018 : Consigli Scommesse 12^Giornata : L’Eliteserien, o meglio il campionato di calcio di massima serie norvegese, sta entrando nella sue fasi più calde e avvincenti. Un campionato da molti sconosciuto o poco approfondito ma che ha spesso e volentieri regalato splendido calcio, nuovi talenti nel panorama del calcio europeo e grandi soddisfazioni in ambito Scommesse. Ed è proprio qui che interveniamo noi, cercando di Consigliarvi al nostro meglio con i nostri Pronostici ...

Pronostici NBA 21-22 maggio 2018 : consigli scommesse : Siamo dunque giunti a gara 4 con Boston e Golden State in vantaggio per 2-1 nella serie rispettivamente su Cleveland e Houston. Dopo che i Cavs hanno accorciato le distanze in gara 3 e Golden State si è portata in vantaggio, andiamo ad analizzare i possibili esiti di gara 4 di entrambe le serie. Pronostico Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 21-5-2018 Dopo che l’effetto Quicken Loans Arena ha portato i suoi esiti in gara 3, ...

Pronostici Serie C 19 maggio 2018 : consigli scommesse : Si avvicina sempre di più il momento in cui scopriremo la squadra promossa in Serie B tramite i playoff. Quest’oggi però andremo ad analizzare 3 partite valide per la salvezza e la sfida valida per la supercoppa di Serie C tra Livorno e Lecce. Procediamo subito: Pronostico Fondi – Paganese 19-5-2018 Di scena al Purificato la sfida salvezza tra due squadre che si equivalgono in molti aspetti. Entrambe riuscite a qualificarsi per ...

Pronostici Ligue 1 - 19 Maggio 2018 : Consigli Scommesse 38^ Giornata : Sabato 19 Maggio 2018, anche la Ligue 1 chiuderà i battenti con l’ultima Giornata valevole per l’edizione 2017-2018. In questa ultima Giornata si decideranno le sorti della Champions League, con Monaco, Marsiglia e Lione, pronte a contendersi tali posizioni. Stesso discorso anche per la zona Europa League con ben 3 squadre nel lasso di 2 punti ed in lotta per l’ultimo posto, mentre in zona retrocessione, solo Troyes e ...

Pronostici Allsvenskan - 14 Maggio 2018 : Analisi e Consigli Scommesse 8^ Giornata : Allsvenskan 2018: scopri tutti i Pronostici che chiuderanno l’ottava Giornata, in programma Lunedì 14 Maggio 2018. Si gioca a partire dalle ore 19.00. Allsvenskan 14 Maggio: si giocano 3 gare della ottava Giornata del campionato svedese. L’Hammarby guida il gruppo con 4 punti di vantaggio sull’AIK dopo 7 giornate. Allsvenskan 2018, i Pronostici delle sfide del 14 Maggio: AIK Stoccolma-Östersunds FK I padroni di casa, ...

Pronostici NBA 13-15 maggio 2018 : consigli scommesse : Al via finalmente le conference finals in cui si affronteranno nella eastern, Boston e Cleveland, e nella western Golden State e Houston. Tutto è andato come previsto, con le 4 migliori squadre del panorama NBA che si affrontano nell’ultima tappa prima delle attesissime Finals. Questo, come per le Finals, è sempre uno dei momenti più attesi perché ora è dove ci si diverte e si vedono i protagonisti dare il meglio di se, ma, allo ...

Pronostici Ligue 1 - 11-12 Maggio 2018 : Consigli Scommesse 37^ Giornata : Venerdi 11 Maggio 2018, Guingamp e Marsiglia apriranno le danze della penultima Giornata di Ligue 1, nella quale c’è ancora molto da definire. Per la seconda posizione infatti, troviamo ben 3 squadre nel lasso di 2 punti ed il discorso è simile anche per l’ultima posto valevole per l’Europa League. In zona retrocessione, solo il Metz non si è assicurato un posto nella prossima stagione nel massimo campionato francese. ...