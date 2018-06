Project CARS 2 | disponibile il terzo pacchetto di espansione Spirit of Le Mans

Project CARS 2 : Disponibile il pacchetto SPIRIT OF LE MANS : Slightly Mad Studios e BANDAI NAMCO Entertainment Europe sono lieti di annunciare il rilascio del terzo pacchetto di espansione per Project Cars 2, SPIRIT of Le MANS , ora acquistabile separatamente o come parte del Season Pass di Project Cars 2. Project Cars 2 si espadne con SPIRIT OF LE MANS Prova due delle epoche più emozionanti nella storia della gara di durata più evocativa del mondo e scopri ...

Annunciato Project CARS GO per mobile : Come riportato dai colleghi di Eurogamer.net, Project Cars, la serie di corse automobilistiche di Slighty Mad Studios, sta ottenendo uno spin-off per mobile.Si chiama Project Cars GO - sì, proprio come Pokémon - ed è in fase di sviluppo presso lo studio statunitense Gamevil.Project Cars GO è descritto come "un autentico e divertente gioco di corse mobile". L'annuncio è piuttosto sCarso su altri dettagli, ma a quanto pare ci saranno auto con ...