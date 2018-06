Primavera | semifinali | Atalanta-Fiorentina 0-2 | decidono i gol di Gori e Diakhatè

Semifinali Campionato Primavera 2018 in tv : orario e dove vederle Video : Domani, martedì 5 giugno, iniziera' la fase finale Final Four del Campionato Primavera 2018 con le due Semifinali Atalanta-Fiorentina 05/06 e Inter-Juventus 06/06. A re l' orario di inizio e dove vedere la diretta tv delle due partite. Al termine dei play off, i viola hanno battuto il Torino di mister Coppitelli, vincitore della finale di Coppa Italia contro il Milan. La Juventus Primavera , invece, ha avuto la meglio sulla Roma [ Video ], dopo aver ...

Calendario play off Primavera 1/ Tabellone fase finale : le date di semifinali e finali : Calendario play off Primavera 1: le date di semifinali e finali e il Tabellone per lo scudetto 2017-2018 del primo campionato giovanile. A breve il turno preliminare.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:03:00 GMT)