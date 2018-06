Premio Biagio Agnes a Luca Zingaretti e Il Commissario Montalbano | premiati anche

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) Unspeciale arriverà pere Ildurante la decima edizione delgiornalistico internazionale "" istituto nel 2009 proprio per iniziativa dell'omonimo ex direttore della Rai.L'evento si terrà a Sorrento dal 22 al 24 giugno ma la cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 con la conduzione di Alberto Mantano e Francesca Fialdini mentre andrà in onda in differita, il 27 giugno, su Rai1 in seconda serata. Tra idella serata ci saràper il suoe, in particolare, per il record di ascolti registrato in questa stagione sia dai nuovi episodi che da quelli in replica.Ilè stato presentato oggi in conferenza stampa ed è stato proprio alla presenza del presidente della Giuria delGianni Letta, la presidente della Rai Monica Maggioni, il direttore di Rai1 Angelo ...