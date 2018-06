Povertà | l’Emilia Romagna estende il “reddito di solidarietà” E la Puglia amplia quello

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) L’allargamento a partire dall’1 giugno della platea di beneficiari del Reddito di inclusione, la misura universale antipartita lo scorso gennaio, si riflette anche sui sostegni in vigore a livello regionale. Le Regioni Emiliahanno stabilito infatti di ridurre i requisiti per ottenere, rispettivamente, il “reddito di solidarietà” e il “reddito di dignità“. L’Emiliaha istituito il reddito di solidarietà nel 2016 con l’obiettivo di aiutare oltre 35mila famiglie in difficoltà con 400 euro mensili. Ora quella legge è stata armonizzata con i parametri del Rei. Al voto definitivo, oltre a Pd, Sinistra italiana e Leu, ha partecipato anche il Movimento 5 stelle. Contraria la Lega, che nelle stesse ore ha certificato il patto di governo con i pentastellati durante la seduta per il voto di fiducia a palazzo ...