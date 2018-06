Poveri ma Ricchissimi

davidemaggio

(Di martedì 5 giugno 2018)maIl campione italiano d’incassi di questo inverno, “ma” di Fausto Brizzi, è arrivato su Infinity, e sarà disponibile per la prima settimana di giugno in Première. Nel sequel di “ma Ricchi”, la famiglia Tucci è ancora più assetata di evasione fiscale e ambizioni politiche. Dopo aver scoperto di non aver perso davvero tutto il proprio patrimonio, vengono a conoscenza di una svista burocratica risalente all’unità d’Italia. Tale svista permetterebbe loro di trasformare Torresecca in una sorta di paradiso fiscale, rendendola indipendente dallo stato: diventerebbe così un “principato a conduzione famigliare”. Un sogno per i cafonissimi Tucci, soprattutto per Danilo, il pater familias, che automaticamente diviene Presidente del Consiglio e può iniziare ad emanare decreti in base alle esigenze del proprio ego. Diretti da Brizzi e interpretati da ...