Potrebbero servire 64 anni di età per quota 100 - i conti pubblici vincono ancora : Dopo tanto parlare e dopo tante promesse l’esecutivo Conte adesso deve iniziare a produrre gli atti e le misure che ha garantito di poter fare. Atti che prima sono stati inseriti nei programmi dei due schieramenti politici durante la campagna elettorale delle politiche del 4 marzo e che, successivamente, hanno fatto capolino nel contratto sottoscritto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e ribattezzato “del cambiamento”. L’intesa di Governo infatti ...

Per avere un presidente incaricato Potrebbero servire due round di consultazioni : Pausa di riflessione, in coincidenza con la Pasqua, e poi prenderanno il via le consultazioni dei diversi gruppi al Quirinale per dare un governo al Paese. Un iter complicato come non mai, dopo un risultato elettorale che non ha dato nessuno vincente assoluto e un tripolarismo di fatto. Sergio Mattarella ha voluto lasciare tempo ai partiti per chiarirsi le idee, concedendo cinque giorni di tempo per proseguire i contatti e gli ...

