POS obbligatorio | Consiglio di Stato blocca le sanzioni fino a €30 per chi non accetta

laragnatelanews

: RT @laleggepertutti: #POS obbligatorio: stop alle sanzioni - - misiagentiles : RT @laleggepertutti: #POS obbligatorio: stop alle sanzioni - - GiovanniVattani : Secondo me così non ne usciamo, occorre una seria limitazione all'utilizzo del contante ! #payments #cards #pos Sa… - emmemea : RT @2didenari: [ON AIR] fino alle 12 su @Radio24_news! ? Mercato #immobiliare ? #ReI, reddito di inclusione ? #Pos obbligatorio e sanzio… -

(Di martedì 5 giugno 2018) L’evasione fiscale è senza dubbio una delle piaghe del nostro paese che per molto tempo ha continuato a proliferare creando un danno non indifferente che si traduce in miliardi di euro di tasse non pagate da milioni di persone. Si parla spesso di lotta all’evasione fiscale ed è innegabile come negli ultimi anni siano stati molteplici i provvedimenti pensati per migliorare i controlli e ridurre questo fenomeno che inevitabilmente danneggia anche chi, le tasse, le pagaall’ultimo centesimo. Tra le novità annunciate lo scorso anno rientrava anche l’applicazione di una norma che prevedeva l’obbligo per commercianti e professionisti dire i pagamenti tramite carta di credito o debito grazie ai dispositivi POS (Point of Sale). Alla base del provvedimento l’applicazione di una sanzione che poteva raggiungere i €30 per chi sceglieva di non ...