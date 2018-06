Portico della chiesa distrutto | Ridateci il bene più grande | la nostra Pieve

lanazione

: Camion di Alia abbatte portico della chiesa di San Michele a Carmignano FOTO | TV Prato - sulej99 : Camion di Alia abbatte portico della chiesa di San Michele a Carmignano FOTO | TV Prato - ArgiaSbolenfi : RT @Arteamodino: È successo stamattina a #Carmignano, in provincia di #Prato. È andato distrutto il portico della Propositura dei Santi Mic… - Arteamodino : È successo stamattina a #Carmignano, in provincia di #Prato. È andato distrutto il portico della Propositura dei Sa… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Carmignano , Prato, , 5 giugno 2018 - Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri gli interventi per la messa in sicurezza del porticatodi San Michele e San Francesco a Carmignano , in ...