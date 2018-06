optimaitalia

: Poliziotti invadono Ostia per #Suburra 2: la guerra si fa dura per Aureliano? - OptiMagazine : Poliziotti invadono Ostia per #Suburra 2: la guerra si fa dura per Aureliano? -

(Di martedì 5 giugno 2018) Siamo ormai agli sgoccioli delle riprese di2 e, a quanto pare, sul set la tensione sta salendo e gli scontri potrebbero non mancare nelle prossime settimane. Chi ha seguito la prima stagione sa bene chepunta in alto e sembra davvero pronto a tutto per arrivare a mettere le mani sull'affare che gli potrà cambiare la vita, ma a quale prezzo?La prima stagione digli ha portato già via molto e le notizie che arrivano dal set dinon migliorano le cose. Secondo quanto riporta IlFaroonline.it sembra che il set sia stato invaso dain divisa antisommossa, blindati e tumulti a due passi dal Pontile e tutto per le riprese diLa Serie 2.L'imponente schieramento è andato in scena al Pontile, in via della Marina dove, per le riprese sembra che si sia costruito addirittura un possibile commissariato di polizia nell’autosalone Pinto. La ...