Politica e moneta | la rivoluzione postmoderna e il futuro della democrazia

(Di martedì 5 giugno 2018) La nostra contemporaneità, definita, presenta delle caratteristiche del tutto nuove e inimmaginabili fino a pochi anni fa. Non esistono più quelle che i filosofi chiamano le “grandi narrazioni”. Nietzsche ha gettato in mezzo a noi questo concetto come una bomba: “dio è morto”. Questo vuol dire che il mondo Occidentale non ha più stelle polari a cui indirizzarsi per capire come tendere al bene. E’ l’avventosocietà liquida descritta da Bauman. Ma la contemporaneità ha imboccato una stradanuova. Dopo un primo periodo, in cui il puzzle delle idee era gettato confusamente e senza direzionalità sul tavolo delle “mille opportunità”, alcuni grandi stravolgimenti sembrano suggerire come il postmoderno stia riuscendo, pur partendo dalla sua frammentarietà, a trovare strade nuove, anche rivoluzionarie. Queste non costituiscono un novello “dio” in senso filosofico ...