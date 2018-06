Playoff Serie B | calendario e orari delle semifinali

Venezia-Palermo - andata semifinali Playoff Serie B : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Il Venezia di Filippo Inzaghi si prepara ad accogliere il Palermo nella semifinale d’andata del play-off di Serie B 2018, domani 6 giugno alle ore 21.00. Un match molto sentito dai lagunari che, reduci dal successo 3-0 contro il Perugia di Alessandro Nesta, vogliono replicare, facendo valere il fattore campo, per poi andare al “Barbera” il 10 giugno e giocarsi tutte le proprie chance. Sulla carta, i rosanero sono i favoriti, ...

Cittadella-Frosinone - andata semifinali Playoff Serie B : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domani, mercoledì 6 giugno, allo Stadio “Tombolato” Cittadella e Frosinone si sfideranno nel match d’andata delle semifinali dei Playoff di Serie B di calcio. Un match molto sentito da entrambe le compagini. I veneti, usciti vittoriosi ai supplementari contro il Bari, per effetto del 2-2 che ha sorriso alla formazione di Roberto Venturato (meglio piazzata in graduatoria dei biancorossi, dopo la penalizzazione di 2 punti ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via la finale Scudetto. Milano vuole partire bene in casa - Trento sogna subito il blitz esterno : Scatta questa sera la Serie che assegna lo Scudetto 2018 di Basket. Una finale che pone di fronte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Buscaglia sa come si vince contro l’Olimpia, ricordando il 2-0 nei quarti di Eurocup nel 2016 e soprattutto il perentorio 4-1 dello scorso anno in semifinale, mentre Milano ha solo un dolce ricordo nel 3-0 dei quarti di finale di due stagioni fa. Guardando solo la ...

Calendario semifinali Playoff Serie B : date - programma - orari e tv. Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia saranno le due semifinali dei Playoff di Serie B. Le quattro squadre si giocano l’ultima promozione nella Serie A 2018-2019, si preannuncia grande battaglia per un posto al solo. I laziali, dopo aver mancato la chance della promozione diretta all’ultima giornata di regular season, se la dovranno vedere con i veneti che invece hanno eliminato il Bari sfruttando il fattore campo. I siciliani, ...

Video/ Sudtirol Viterbese - 2-0 - : highlights e gol della partita - Playoff Serie C - : Video Sudtirol Viterbese , 2-0, : highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. La squadra di casa vince e va in semifinale, laziali eliminati.

Video/ Sudtirol Viterbese (2-0) : highlights e gol della partita (Playoff Serie C) : Video Sudtirol Viterbese (2-0): highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. La squadra di casa vince e va in semifinale, laziali eliminati.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:58:00 GMT)

Video/ Siena Reggiana (2-1) : highlights e gol della partita (Playoff Serie C) : Video Siena Reggiana (2-1): highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. Succede di tutto nel recupero, alla fine vince e passa la Robur (3 giugno)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:53:00 GMT)

Video/ Catania FeralpiSalò (2-0) : highlights e gol della partita (Playoff Serie C) : Video Catania FeralpiSalò (2-0): highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. Vittoria e qualificazione per i siciliani, lombardi eliminati con onore(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Video/ Sambenedettese Cosenza (0-2) : highlights e gol della partita (Playoff Serie C) : Video Sambenedettese Cosenza (0-2): highlights e gol della partita dei playoff Serie C. Colpaccio calabrese, marchigiani eliminati (domenica 3 giugno)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Calcio - Playoff Serie C 2018 : Siena-Catania e Sudtirol-Cosenza. Calendario - date - programma - orari e tv : Si sono definite le semifinali dei Playoff di Serie C che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie B 2018-2019. Dopo un lunghissimo cammino, le migliori quattro squadre sono giunte a questo punto della post-season e si daranno battaglia per accedere all’atto conclusivo e continuare a sognare il salto in cadetteria. Il Siena se la dovrà vedere con il Catania, mentre il Sudtirol affronterà il Cosenza. Pronostici molto aperti e ...

Calcio - Semifinali Playoff Serie B : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia. Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il quadro delle Semifinali dei Playoff di Serie B che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie A 2018-2019. Cittadella e Venezia, infatti, hanno sfruttato al meglio il fattore campo eliminando Bari e Perugia nel primo turno e qualificandosi così alle Semifinali dove affronteranno rispettivamente il Frosinone e il Palermo, terza e quarta nella regular season. La compagine laziale, che all’ultima giornata aveva ...

La nuova Serie A. Il Venezia di Inzaghi andrà a giocarsi le semifinali Playoff : Due venete nelle semifinali playoff di Serie B. Saranno Cittadella-Frosinone e Venezia-Palermo a sfidarsi per la Serie A. Sono i verdetti

Serie B - Playoff : il Venezia schianta 3-0 il Perugia e si regala i rosanero : Stulac, con un grandissimo gol, Modolo e Pinato permettono agli uomini di Inzaghi di volare in semifinale e continuare a sognare la promozione in Serie A

Serie C - Playoff. Incredibile Siena : vince al 100'. Il Cosenza vince davanti a Sarri. Catania ok : Mai dare per scontata la Serie C. Nemmeno quando il recupero è ormai scaduto. Nemmeno quando tutto sembra finito. L'ultima dimostrazione arriva dal Franchi di Siena, dove nei minuti finali succede l'...