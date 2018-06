Playlist da auto | 10 canzoni del Primavera Sound

vanityfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Per capire le nuove Seat Ibiza e Arona Beats, bisogna aprire le orecchie. Noi lo abbiamo fatto immergendoci nell’energia positiva delFestival di Barcellona, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La voce nitida di Björk e la performance avvolgente di Nick Cave sono stati l’ispirazione giusta per capire cosa vogliamo dalla musica. Anche quando siamo in. E l’edizione speciale Beats, sviluppata con Beats by Dr. Dre e disponibile per Ibiza e Arona, è pronta a ridefinire i nostri parametri di ascolto alla guida. LEGGI ANCHEI migliori festival estivi del 2018 Stage effect Una delle idee da cui sono partiti i tecnici Seat per realizzare le nuove versioni di Ibiza e Arona è quella che sia possibile vivere le emozioni di un concerto anche quando si è in. Con gli amici nella condivisione di un lungo percorso. O per concedersi un momento ...