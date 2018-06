Pietro Grasso | la tristezza umana | come l' hanno beccato in aula La brutta fine di un

Matteo Renzi umiliato anche da Pietro Grasso : sondaggio - ecco il gradimento dei leader : Per onor di cronaca, anche il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , distacca Renzi dall'alto del suo 29% , pari con Silvio Berlusconi , .

Pietro Grasso si pente del premio anti-mafia a Berlusconi : una ridicola retromarcia : ' premio speciale per la lotta alla mafia a Silvio Berlusconi ?'. La risposta di Pietro Grasso fu: 'Sì'. Sia al Cav sia all'ex Guardasigilli A ngelino Alfano . L'allora procuratore nazionale antimafia ...

Di Maio davanti a un caffè con il giudice Aitala - ex consigliere di Pietro Grasso sugli esteri. Colloquio di lavoro? : Saletta riservata di un bar di fronte il palazzo dei gruppi di Montecitorio. Seduto a un tavolino, nascosto da un separé, c'è Luigi Di Maio beve che beve un caffè dopo pranzo con Rosario Aitala , giudice della Corte penale internazionale, già consigliere per gli Affari internazionali dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso . Un Colloquio durato circa tre quarti d'ora che capita il giorno dopo le consultazioni con il ...

Pietro Grasso - a cosa si è ridotto per andare al governo : sostegno al M5s ma solo sui temi : Anche se relegato nel gruppo misto dopo il flop elettorale, Pietro Grasso non si è perso d'animo. E così, dopo il colloquio per le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella, ha provato a ...