Pierre Carniti | è morto a 81 anni lo storico sindacalista Cisl

Morto Pierre Carniti - storico leader della Cisl ex eurodeputato e senatore : È Morto oggi a 81 anni Pierre Carniti , storico sindacalista dalla Cisl ed ex senatore . Nato a Castellone, in provincia di Cremona il 25 settembre del 1936, nipote della poetessa Alda Merini, nel 1970 era diventato segretario della Fim, l'organizzazione dei metalmeccanici della Cisl , di cui era diventato poi segretario dal 1979 al 1985. Parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, Carniti è stato anche senatore , eletto con il Psi, ...

