Piccolo PD | E’ la fine della Tpl della Capitale

romadailynews

: Avramopoulos, se piccolo ritardo su Dublino non è fine mondo. Oggi approfondiamo dialogo, ma per intesa finale anco… - ANSA_med : Avramopoulos, se piccolo ritardo su Dublino non è fine mondo. Oggi approfondiamo dialogo, ma per intesa finale anco… - il_piccolo : #Trieste Seicento ginnasti alla grande festa di fine anno dell'Artistica 81. Qui - an12frnc : RT @Sa_brinaS: E oggi l'esibizione di mio figlio piccolo e del suo compagno alla festa di fine anno con #NonMiAveteFattoNiente Per me, emoz… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma – Ilaria, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Apprendiamo questa mattina dalla stampa che il personale di ATAC verrà ridotto del 12 per cento. Il piano di concordato presentato dall’azienda al tribunale fallimentare non e’ ancora stato distribuito agli amministratoricittà ma sui giornali apprendiamo notizie molto allarmanti. Il Presidente De Vito anziché pretendere che gli amministratori capitolini siano messi in condizione di visionare il piano ne umilia le funzioni. Anziché richiamare la giunta al rispetto delle prerogative di indirizzo e controllo sulle società partecipate esercitate dall’Assemblea capitolina se ne fa complice per oscurare manovre pericolose e inaccettabili”. “Siamo molto preoccupati sul numero di esuberi annunciati, pari a 1300 addetti tra autisti e operai. La ...