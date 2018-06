Piazza Affari apre in calo | Ftse Mib -0 | 2% a 21 970 punti

Piazza Affari avvia con un timido più. Europa al palo : Avvio poco sopra la parità per Piazza Affari , mentre i mercati di Eurolandia non fanno passi in avanti rispetto alla vigilia. Gli investitori italiani rimangono a guardare verso Palazzo Madama, in ...

Piazza Affari inverte subito la rotta - Ftse Mib +0 - 13% : Roma, 5 giu. , askanews, - Dopo un avvio negativo, Piazza Affari inverte decisamente la rotta, con l'Ftse Mib che ora guadagna lo 0,13%, a 22.039 punti. 5 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Piazza Affari : improbabili forti allunghi. I titoli da scegliere : L'economia statunitense viaggia al galoppo, l'occupazione è ai massimi e l'inflazione aumenta lentamente, ma constantemente. Si guarda già al vicino aumento dei tassi 2018, il penultimo di quest'anno,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la fiducia al Governo Conte (5 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda OGGI. Occhi puntati sulla fiducia al Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 05:28:00 GMT)

Piazza Affari unica in rosso. Per gli analisti i rischi restano : Piazza Affari pecora nera d'Europa: pesa ancora la politica Quest'oggi l'indice ha provato a spingersi nuovamente in avanti, salvo poi ritracciare e registrare la peggiore performance in Europa, dove ...

Piazza Affari apre l'ottava senza vigore - male UBI Banca e Fca : Incipit della nuova settimana con segno meno per Piazza Affari che era reduce dal sospiro di sollievo arrivato nelle ultime sedute a seguito della risoluzione della crisi politica che ha evitato lo spettro di nuove elezioni. In chiusura l'indice Ftse Mib ha ceduto xxxx. Dopo lo scatto iniziale, hanno perso verve le banche con lo sgonfiarsi delle sirene di M&A. ...

Piazza Affari : peggiora Geox : A picco l' azienda delle scarpe che respirano , che presenta un pessimo -2,35%. La tendenza ad una settimana di Geox è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento ...

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib perde lo 0 - 45% : Chiusura in moderato ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari cede lo 0,45% a 22.009,95 punti.

Piazza Affari arretra - si salvano le utility : ... argomenta Banca IMI che indica la necessità di tempi abbastanza lunghi per vedere il titolo avvicinare il prezzo obiettivo indicato viste anche le incertezze sulla situazione politica italiana. Si è ...

Piazza Affari in rialzo - spread in calo : Buon avvio di settimana per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si allineano alla performance positiva dei listini asiatici e alla chiusura in gran spolvero di Wall Street di ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Fiera Milano : Grande giornata per Fiera Milano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,88%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza ...

Piazza Affari a marce alte in avvio. In ritirata lo Spread : Buon avvio di settimana per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si allineano alla performance positiva dei Listini asiatici e alla chiusura in gran spolvero di Wall Street di ...

Piazza Affari parte in rialzo - spread in calo. Scatta Unicredit : partenza positiva per Piazza Affari, con il Ftse Mib che in apertura fa segnare una crescita dell'1% a 22.352 punti. Avvio con il segno più per tutti i listini europei, anche se i rialzi sono inferiori alla Piazza milanese. Lo spread Btp/Bund apre in calo a 226 punti, con il rendimento sui decennali al 2,66%.Unicredit avvia le contrattazioni in forte rialzo dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui starebbe valutando una ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari nuova settimana con pochi dati (4 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia un nuovo mese con diversi dati macroeconomici in agenda, specialmente dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 05:27:00 GMT)