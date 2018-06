Piatti piccoli e colorati per dimagrire

Blastingnews

(Di martedì 5 giugno 2018) L'Italia è la patria del buon cibo e per noi Italiani il cibo è tradizione con cui difficilmente si scende a patti; purtroppo, però, quasi metà della popolazione italiana è sovrappeso o addirittura al limite dell'obesità. Che fare? Bisogna rinunciare del tutto ai piaceri della tavola, oppure ci si può limitare dando un taglio alle porzioni? Siamo abituati a consumare specialità come lasagne, pasta alla carbonara, pizza, spaghetti ai frutti di mare, per non parlare dei gelati e delle insalate capresi, che sono lo spuntino ideale anche sotto l'ombrellone, e facciamo fatica a separarcene. Ma un rimedio c'è: la scienza ci insegna che non è necessario separarsi da tutti iamati ma possiamo usare alcuni trucchi per ridurre le calorie ingerite. Scegliere il piatto Spesso è impossibile cambiare in versione "light" la ricetta di una specialità tradizionale perchè si rischia di cambiarne ...