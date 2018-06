Pianeta 9 | così è caduta l’ipotesi della sua esistenza Ecco perché c’è tanto movimento

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) Un anno fa i dubbi sulla sua, oggi cadedel misterioso9. La nuova teoria in grado di spiegare alcune anomalie neldei corpi celesti ai confini del Sistema Solare si basa sui loro movimenti caotici, simili a quelli che si osservano nella pista di un autoscontro. La teoria si deve ai ricercatori dell’università del Colorado a Boulder, coordinati dall’astrofisico Jacob Fleisig, che l’hanno presentata a Denver al convegnoSocietà americana di Astronomia. La nuova ipotesi è il frutto di una simulazione messa a punto per spiegare la strana orbita delnano Sedna, che si trova a circa 12 miliardi di chilometri dalla Terra,lontano da apparire separato dal resto del Sistema Solare. Questo piccolo mondo ghiacciato, che impiega 10.500 anni per ruotare intorno al Sole, ha un’orbita molto ellittica: quando raggiunge il punto più distante dal ...