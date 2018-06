Pescara | più di 150 bimbi intossicati per un batterio della carne

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Oltre 180 persone, principalmente bambini, sono finite in ospedale, a partire da venerdì, con i sintomi di una gastroenterite, provocata, come è stato accertato stamani, dalCampylobacter. In particolare circa 150 sono arrivate al pronto soccorso di; 23 i bambini al momento ricoverati nel reparto di Pediatria. Ventitré le persone che si sono recate all’ospedale di Chieti (4 iancora ricoverati) e una decina in quello di Atri, in provincia di Teramo. Tutti i casi sono stati sottoposti a terapia reidratativa e antibiotica. Anche per coloro che hanno scelto strutture sanitarie diverse dall’ospedale die’ stato seguito il protocollo terapeutico stilato dall’azienda sanitaria del capoluogo adriatico, che ha gestito l’emergenza. Esclusa, quindi – si è appreso – l’ ipotesi salmonella. La trasmissione ...