PESCARA | BIMBI INTOSSICATI A MENSA | 186 CASI IN OSPDEALE Ultime notizie | individuato

PESCARA : più di 150 bimbi intossicati per un batterio della carne : Oltre 180 persone, principalmente bambini, sono finite in ospedale, a partire da venerdì, con i sintomi di una gastroenterite, provocata, come è stato accertato stamani, dal batterio Campylobacter. In particolare circa 150 sono arrivate al pronto soccorso di Pescara; 23 i bambini al momento ricoverati nel reparto di Pediatria. Ventitré le persone che si sono recate all’ospedale di Chieti (4 i bimbi ancora ricoverati) e una decina in quello ...