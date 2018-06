Perugia | richiedente asilo scippa una donna e pesta i carabinieri

ilgiornale

(Di martedì 5 giugno 2018)arrestato aper rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, come riportaToday, ha rapinato unadi circa 60 anni lungo Corso Cavour, in centro città. Poi è scappato, tentando di nascondersi nei sotterranei del museo archeologico. Il tutto in pieno giorno, poco dopo le 10 del mattino. Laè stata sorpresa alle spalle, aggredita e sbattuta a terra per un cellulare.Il 26enne nigeriano, con il permesso di soggiorno scaduto esecondo quanto riportato da Il Messagero, dopo il rocambolesco inseguimento nelle catacombe del museo, è stato catturato grazie all'intervento dei, di un poliziotto e di alcuni cittadini che avevano assistito allo scippo. Una scena da film in pieno giorno, in centro.Messo con le spalle al muro, per tentare di sottrarsi alla cattura, l'uomo ha ferito gli agenti e i militari a calci e ...