Perché in Spagna tutti amano l’Ue e in Italia no? Politica ed economia

Dalla crescita alle riforme : Perché tra Spagna e Italia non c’è partita : Non è un caso se gli spagnoli sono diventati più ricchi degli Italia ni, come ha rivelato il Fmi. E se nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più. Ecco cosa c’è dietro il sorpasso di Madrid (e il calcio non c’entra)...

Una balena spiaggiata in Spagna è morta Perché aveva mangiato troppa plastica : Una balena che era stata trovata spiaggiata in Spagna lo scorso febbraio è morta perché aveva mangiato troppa plastica. Nel suo stomaco sono stati trovati circa 30 chili di plastica, spazzatura che probabilmente era stata inghiottita dalla balena in mare The post Una balena spiaggiata in Spagna è morta perché aveva mangiato troppa plastica appeared first on Il Post.