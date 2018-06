Per il concerto di Vasco Rossi biglietti falsi venduti a peso d' oro

Tutto pronto Per il Gladiatore in concerto al Colosseo : Roma, 5 giu. , askanews, Mancano ormai poche ore al grande evento dell'Orchestra Italiana del Cinema e CineConcerts con il Parco archeologico del Colosseo, in collaborazione con il Rotary ...

Il look (che spacca) Per un concerto - la lezione di Chiara Ferragni : Estate tempo di festival e di musica La stagione è ufficialmente iniziata con il mega concerto del 31 maggio a San Siro: «La finale» di Fedez e J-Ax. Trentuno canzoni per due ore e mezza di performance che ha raccolto un sold out da 79.500 persone. Tra gli ospiti d’onore le groupie per eccellenza del duo le sorelle Ferragni, Valentina, Francesca e la bellissima neomamma Chiara Ferragni, che ci ha regalato una lezioni di stile non indifferente ...

Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan : Una serata indimenticabile <3 The post Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan appeared first on News Mtv Italia.

KATY PerRY - CONCERTO A BOLOGNA/ Scaletta e info : il messaggio privato Per Orlando Bloom su Instagram : KATY PERRY, CONCERTO all'Unipol Arena di BOLOGNA per l'unica data italiana del tour mondiale: Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere sull'evento.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:32:00 GMT)

J-Ax e Fedez - concerto a San Siro/ Video Milano - foto : il racconto e il ringraziamento del giovane rapPer : concerto J-Ax e Fedez, San Siro: "Comunisti col rolex", successo strepitoso per i due rapper a Milano nell'ultima tappa del tour, ecco i Video dei fan(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:08:00 GMT)

Tutti gli amici di Carmen Consoli in concerto a Catania Per la nuova casa di Namastè (video) : Carmen Consoli in concerto a Catania porta la sua musica per una buona causa. La Cantantessa ha scelto la location di Piazza Duomo, in modo che si potessero accogliere un numero maggiore di fan che hanno polverizzato la prima parte dei biglietti messi a disposizione per l'evento organizzato con tanti colleghi ospiti. Ad aprire la puntata sono stati Elisa con la Bandabardò, che hanno anche duettato con la padrona di casa. La scaletta si è ...

J-AX E FEDEZ - CONCERTO A SAN SIRO/ Video Milano - Sergio Sylvestre : "Grazie Per avermi reso parte di..." : CONCERTO J-AX e FEDEZ, San SIRO: "Comunistri col rolex", successo strepitoso per i due rapper a Milano nell'ultima tappa del tour, ecco i Video dei fan(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Un compleanno speciale Per Dodi Battaglia in concerto a Bellaria con Il Volo - Marco Masini e gli altri (video) : Dodi Battaglia in concerto a Bellaria festeggia un doppio compleanno con tanti amici. Accolto da una torta a piani, l'ex chitarrista dei Pooh ha portato avanti uno spettacolo ricco di emozioni che ha condotto con suo figlio Daniele, presentatore della serata speciale dedicata ai suoi primi 50 anni di carriera. Ad affiancarlo è stato anche Stefano D'Orazio, ex Pooh, unico del gruppo a raggiungerlo sul palco. Come dichiarato dall'artista alla ...

2 giugno - La cantautrice MARIA ANTONIETTA in concerto all'Eremo Club di Molfetta - in aPertura l'indie rock di Mèsa : Dopo oltre 100 spettacoli dal vivo in poco piu di sette mesi in Italia e un tour europeo, trascorre un anno a scrivere la sua tesi di laurea in Storia dell'Arte dedicata alle pratiche sommerse della ...

Concerto J-Ax e Fedez - San Siro/Diretta RTL 102.5 e Sky : stadio scatenato Per le hit degli Articolo (1 giugno) : Concerto di J-Ax e Fedez al San Siro di Milano, oggi 1 giugno a Milano: Diretta radiofonica sulle frequenze di RTL 102.5 se i due artisti non perderanno prima i sensi. Scaletta e ospiti.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:31:00 GMT)

Pino è - cresce l'attesa Per il concerto : attivato il numero solidale : NAPOLI. Manca ormai meno di una settimana a "Pino è", il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, che si terrà il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmesso in ...

Info utili e restrizioni Per il concerto di Dodi Battaglia a Bellaria con Il Volo - Marco Masini e gli altri : Al via il concerto di Dodi Battaglia a Bellaria per i 50 anni di carriera. L'ex chitarrista dei Pooh è pronto ad accendere le luci sullo show che ha annunciato un anno fa, quello con il quale andrà a celebrare un importante traguardo professionale e personale. Tanti gli ospiti attesi per l'evento, a cominciare da Il Volo. Con lui sul palco anche Marco Masini, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Maurizio Solieri e ...

Katy Perry a Bologna : la possibile scaletta del concerto all’Unipol Arena : Sabato 2 giugno <3 The post Katy Perry a Bologna: la possibile scaletta del concerto all’Unipol Arena appeared first on News Mtv Italia.

Domani a Piacenza concerto Per la Festa della Repubblica : All'estero, OFI è tra l'altro assurta agli onori della cronaca per una tournée di musica italiana in Belgio e in Olanda, con l'obiettivo di diffondere la cultura nazionale con il consenso dello Stato ...