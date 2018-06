Per fortuna in letteratura uno non vale uno

SuPerEnalotto - è il "gran giorno" dello Stivale Milionario : un milione a 10 fortunati : SuperEnalotto, è il giorno dello "Stivale Milionario": attesa molto alta tra i giocatori. Quella di stasera è un'estrazione eccezionale, nel verso significato del termine. L'estrazione avviene di...

Pediatri di domani in “gara” Per la solidarietà : confezionano con le loro mani 35.000 pasti Per i bambini meno fortunati del mondo : Dopo tre giorni di formazione sulla nutrizione neonatale, oltre 100 giovani specializzandi in Pediatria si sono messi in gioco oggi in una gara di solidarietà: a margine della visita tecnica allo stabilimento Plasmon di Latina, i Pediatri di domani, provenienti da tutte le 36 Scuole di Specializzazione d’Italia, hanno assemblato con le loro mani 35.000 singole razioni di cibo. Queste confezioni di riso, soia, verdure liofilizzate e vitamine ...

SuPerEnalotto - la fortuna bacia tre volte : euro a pioggia da Nord a Sud : Tre vincitori nell'ultima estrazione del SuperEnalotto: mentre il Jackpot vola sempre più in alto festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il 5 e si aggiudicano oltre 53mila euro ciascuno. Le vincite sono state realizzate...

“Salah infortunato Perchè ha interrotto il Ramadan” - un imam scagiona Sergio Ramos : Mohammed Salah potrebbe essere costretto a saltare un paio di gare dei Mondiali di Russia 2018 con la maglia dell’Egitto a causa di un infortunio “Dio lo ha punito perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro”. Mubarak al-Bathali, imam del Kuwait, ha trovato il reale motivo dell’infortunio di Mohammed Salah, che dunque sarebbe ...

Mondiali 2018 – Yanet Garcia - la prorompente meteorina che si fa ‘sculacciare’ Per portare fortuna al Messico [GALLERY] : Yanet Garcia ed suo lato b porteranno fortuna al Messico ai Mondiali di Russia 2018? La bella ‘meteorina’ si fa sculacciare per buon auspicio Yanet Garcia è la sexy ‘meteorina’ che potrebbe portare tanta fortuna al Messico ai Mondiali di Russia 2018, al via il prossimo 14 giugno. La messicana è nota in tv, oltre che per il suo ruolo nella trasmissione delle previsioni meteorologiche, anche per il suo prorompente lato b. ...

Dylan Douglas a 17 anni è il Perfetto mix tra mamma Catherine Zeta Jones e papà Michael Douglas - che fortuna - : Metti che tuo papà è Michael Douglas che oggi a 73 anni sembra un vecchietto ma che fino a un battito di ciglia fa era uno dei sex symbol di Hollywood e del mondo intero. Metti che tua mamma è Catherine Zeta Jones che a 48 anni come a 20 viene dalla luna ed è bellissima. Scegliere a chi somigliare dei due capiamo sia uno di quei giochini da pistola alla ...

Under 21 - doppia tegola Per Di Biagio : Cutrone e Barella infortunati - convocato Tumminello : doppia tegola per l'Under 21 di Gigi Di Biagio, che dopo l'amichevole con il Portogallo perde Patrick Cutrone e Nicolò Barella. Cutrone, che il ct degli azzurrini ha sostituito convocando Marco ...

Amici 17 - Ornella Vanoni duetta con Irama : «SPero di portarti fortuna» : Ornella Vanoni è il secondo super ospite della semifinale di Amici dopo l'ingresso della bellissima Sophia Loren. La cantante milanese si è esibita insieme ad Einar sulle note de 'L'Appuntamento' , ma ...

Playoff NBA – Il retroscena su gara-6 firmato LeBron James : “ho giocato infortunato - ma non sarei mai uscito Perché…” : LeBron James ha svelato un particolare retroscena in merito a gara-6 della Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics La Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics si concluderà a gara-7. Il merito è del solito LeBron James che in gara-6 ha sfornato 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist rendendo vani gli sforzi di Boston di espugnare la Quicken Loans Arena. E se vi dicessimo che LeBron ha ...

SuPerEnalotto - stavolta c'è un solo fortunato : la vincita sfiora i 200mila euro : Nessun '6' nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 26 maggio. La sestina vincente non...

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : precedenti fortunati - Percorso - orari 18^ tappa Pratonevoso : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 18^ tappa Abbiategrasso-Pratonevoso: percorso e orari, ci attende un nuovo arrivo in salita (oggi 24 maggio).(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:52:00 GMT)

LOTTO/ Estrazioni 22 maggio 2018 - SuPerenalotto e 10eLotto : numeri vincenti e il 31 fortunato : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 22 maggio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.61/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:10:00 GMT)

Lotto/ Estrazioni 19 maggio 2018 - SuPerenalotto e 10eLotto : i ‘fortunati’ 78 e 87 e i numeri vincenti : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 19 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.60/2018: ultime notizie, aggiornamenti. Niente Jackpot, centenari spariti(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:35:00 GMT)