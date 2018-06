Pd | Martina riunisce intellettuali e big dem | ripartire coinvolgendo Paese

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma, 5 giu. (AdnKronos) – C’erano Lorenzo Guerini, Matteo Orfini, Graziano Delrio, Nicola Zingaretti, Andrea Orlando, Marco Minniti, Piero Fassino. E poi “ricercatori,e mondo della cultura” come Guido Crainz, Florinda Cambria, Donatella Di Cesare, Paolo Acanfora, Claudia Mancina, Michele Battini, Antonio Floridia, Giuliano da Empoli, Alberto Melloni, Mauro Ceruti, Mauro Magatti, Enrico Giovannini, Natalì Tocci, Francesco Magris, Mario Ricciardi, Nadia Urbinati, Luciano Violante, Fabrizio Barca, Emanuele Felice. Un seminario a porte chiuse a Nazareno, mentre al Senato va in scena il giorno della prima fiducia al governo Conte, voluto e organizzato dal segretario reggente Pd, Maurizio. Titolo dell’incontro ‘Populismo, nuove destre e risposta democratica’. Una giornata di riflessione per capire dove e comedopo la ...