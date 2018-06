Paura su bus a Roma : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Momenti di Paura a bordo di un bus a Roma. Sul mezzo della linea 301 all’altezza di via Cassia, un uomo, probabilmente ubriaco, ha tentato di rapinare un passeggero, minacciando con una bottiglia di vetro rotta anche l’autista, intervenuto per difenderlo. Gli altri passeggeri hanno chiamato la polizia che è arrivata e lo ha fermato. L’autista del bus e il passeggero sono stati trasportati ...

Roma : Paura a bordo autobus. Ferite due persone con bottiglia : Roma: 10 volanti polizia per bloccare uomo Roma – paura a bordo di un mezzo Atac. Due persone sono rimaste Ferite all’interno dell’autobus numero 301, di passaggio sulla via Cassia, all’altezza di Villa Manzoni. Erano le 13 circa quando un uomo, in forte stato di agitazione dovuto probabilmente dall’abuso di alcol, è salito a bordo del mezzo armato di un coccio di bottiglia. Non è chiara l’esatta dinamica dei ...

Paura a Torino - scuolabus speronato da un’auto : due bambini feriti : L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 a Piossasco. Il pulmino è andato a sbattere violentemente contro il muro di un agriturismo. Tre persone ricoverate in ospedale. L'autista della macchina è finito incastrato tra le lamiere.Continua a leggere

Paura a Firenze : albero cade su un bus turistico - 14 feriti : Intorno alle 16 sul Lungarno del Tempio, a Firenze, un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus pieno di turisti coreani in visita a Firenze: quattordici persone sono rimaste ferite, uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa di un importante trauma cranico. Ancora sconosciute le cause della caduta dell'albero.Continua a leggere

Firenze - albero crollato su bus di turisti : almeno 12 feriti/ Ultime notizie - Paura sul Lungarno del Tempio : Firenze, albero crollato sul bus turistico: almeno 12 feriti tra i coreani a bordo. Ultime notizie, traffico paralizzato in centro: paura sul Lungarno del Tempio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:15:00 GMT)

Roma - un altro bus 63 si blocca nel punto esatto di quello esploso : Paura in via del Tritone : La maledizione del 63 . Ancora paura in via del Tritone , a Roma : stamattina un autobus si è fermato con le quattro frecce nello stesso identico punto dove martedì scorso un mezzo ha preso fuoco ...

Roma - inferno sul bus : troppe buche - esplodono i vetri. Paura a bordo : Paura a Roma venerdì sera attorno alle 21,30 a bordo di un bus Atac della linea 301 in zona piazza Mazzini. Non bastavano i sempre più frequenti episodi di mezzi che vanno a fuoco. Oggi...

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per Paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : Paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : Paura in centro - traffico in tilt : Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell' Atac, il 98. Sul...

Paura in strada - autobus prende fuoco con persone a bordo : ecco cosa è accaduto Video : Non è il primo caso di incidenti di questo genere che si verificano nella Capitale. Un autobus della linea urbana ha preso fuoco [Video] nel centro storico cittadino di Roma. Con molta probabilita' le cause del principio di incendio sarebbero da riscontrare in un corto circuito. Da qui avrebbe avuto origine un esplosione e poi le fiamme che in breve tempo hanno avvolto l'intero veicolo adibito al trasporto delle persone. Sul posto sono ...

Roma - esplode bus in via del Tritone : commessa ferita. Paura in pieno centro : Paura a Roma, dove un bus Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale. Ferita al braccio e al viso una ragazza, impegata come commessa, che si trovava...

