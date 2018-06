huffingtonpost

: HuffPost: Patuanelli e D'Uva sono i nuovi capigruppo dei 5 Stelle - MPenikas : HuffPost: Patuanelli e D'Uva sono i nuovi capigruppo dei 5 Stelle - LabParlamento : #M5S: Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva sono i nuovi capigruppo 5 Stelle, al Senato e alla Camera. Lo ha annunci… - SilvyRossini : RT @HuffPostItalia: Patuanelli e D'Uva sono i nuovi capigruppo dei 5 Stelle -

(Di martedì 5 giugno 2018)Stefanoe Francesco D'Uva idel Movimento 5, rispettivamente al Senato e alla Camera. Lo ha annunciato ai parlamentari riuniti in assemblea congiunta il capo politico M5s Luigi Di Maio. I due pentastellati sostituiscono gli ex Danilo Toninelli e Giulia Griillo, promossi nel ruolo di ministri ai Trasporti e alla Salute.è senatore triestino al primo mandato parlamentare ma in precedenza è già stato consigliere comunale. In questo inizio di 18esima legislatura è stato vicepresidente della commissione speciale per gli atti urgenti del governo.è nato a Trieste l'8 giugno del 1974, ed è ingegnere. Resterà in carica per 18 mesi.D'Uva invece è deputato al suo secondo mandato parlamentare con M5s. Nato a Messina il 25 settembre 1987, di professione chimico. Nella precedente ...