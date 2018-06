Patto di Dublino | la riforma salta | no di sette Paesi | Salvini esulta

Migranti - 7 Paesi dicono no alla riforma del Patto di Dublino. Salvini : «Una vittoria per noi» : Il sistema d’asilo europeo che stabilisce l’assegnazione dei Migranti al Paese di primo arrivo, è al centro della riunione dei ministri dell’Interno e viste le posizioni inconciliabili, si attende un lungo braccio di ferro|

Patto di Dublino - lite Ue sulla riforma. No di Berlino. L'Austria : Italia alleata : Anche la Germania dice no alla riforma delle regole di Dublino. Berlino «è aperta ad una discussione costruttiva» sulla proposta della presidenza bulgara per la riforma del...