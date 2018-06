Pasta Zara : Donazzan - azienda con ottimi fondamentali per essere sempre leader mondiale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) m- Tutti i soggetti presenti al tavolo hanno messo in luce le potenzialità di una realtà economicamente vivace e hanno assicurato l’impegno di ognuno, per la parte di propria competenza, a spendersi per il rilancio dell’azienda.Veneto Sviluppo, presente al tavolo, ha confermato – come già annunciato nelle scorse settimane ‘ di garantire il proprio supporto alla storica azienda veneta. Tempi ...

Pasta Zara - il sindacato : no esuberi Maggio - arriva l'acconto sullo stipendio : RIESE - Le organizzazioni sindacali di categoria hanno incontrato oggi, a Riese Pio X, il presidente di Pasta Zara, Furio Bragagnolo, e il nuovo amministratore delegato, Angelo Rodolfi, per uno ...

Alimentare : Donazzan (Veneto) - Pasta Zara primo esportare italiano - va difesa : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Pasta Zara è una delle più importanti aziende venete ed italiane e va aiutata a superare questo momento di difficoltà finanziaria. L’attenzione per questa azienda e per ciò che rappresenta per produzione, esportazione e occupazione in Veneto è massima in Regione” , assicura l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan che dichiara di seguire da vicino le sorti dell’impresa di ...