Pasta Zara | Donazzan | azienda con ottimi fondamentali per essere sempre leader mondiale

meteoweb.eu

: RT @lerzegov: Veneto Sviluppo SGR interverrà in Pasta Zara - evymenna : RT @lerzegov: Veneto Sviluppo SGR interverrà in Pasta Zara - stefipeve : RT @BeBeez_it: Pasta Zara ammessa al concordato in bianco. Sarà il primo test per il fondo di Veneto Sviluppo per le aziende venete in cris… - lerzegov : Veneto Sviluppo SGR interverrà in Pasta Zara -

(Di martedì 5 giugno 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) m- Tutti i soggetti presenti al tavolo hanno messo in luce le potenzialità di una realtà economicamente vivace e hanno assicurato l’impegno di ognuno, per la parte di propria competenza, a spendersi per il rilancio dell’.Veneto Sviluppo, presente al tavolo, ha confermato – come già annunciato nelle scorse settimane ‘ di garantire il proprio supporto alla storicaveneta. Tempi e modalità di tale supporto saranno definiti man mano che prenderà forma e si svilupperà la strategiale di rilancio.Le parti, infine, hanno riconosciuto l’importanza del tavolo regionale come momento di confronto e di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, decidendo di darsi appuntamento per il prossimo vertice regionale a martedì 24 luglio. L'articoloconper...