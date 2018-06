' Passioni senza fine 2 0' | da record la fiction napoletana sul web

Figli della libertà - il documentario sulla scuola senza obblighi. “Qui il bambino sviluppa le sue vere Passioni” : “Alla scuolina decidi tu cosa imparare, alla scuola pubblica lo decidono le maestre”. Gaia ha nove anni e parla della scuola democratica che frequenta da quasi due anni. E’ l’Officina del crescere di Genova, dove non ci sono né voti né banchi e alle pareti sono affissi i suggerimenti dei bambini: “Proposte sì: attività in lingua straniera, arte in spagnolo, cinese, arabo, inglese. Proposte no: fare i compiti”. Il modello della ...