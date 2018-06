Partite truccate | tredici persone arrestate in Belgio

Tennis - l’ombra del match fixing : 13 arresti per Partite truccate : Le partite truccate rappresentano purtroppo una piaga nel mondo del Tennis, 13 arresti a causa del “match fixing”: tutti i dettagli Tredici persone sono state arrestate in Belgio nell’ambito di un’indagine su presunte partite truccate nel Tennis. Secondo quanto reso noto dalle autorità locali, indagini sono in corso anche in Germania, Francia, Stati Uniti e altri paesi. Al centro del caso, un’organizzazione ...