Parte colpo pistola | morto in studio Roma

Roma - Parte colpo e uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco partito, per motivi ancora da accertare, dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo ...

Dramma in studio medico : Parte un colpo di pistola. Muore paziente a Roma : Tragedia in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo a una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.Lo studio in cui è avvenuto il Dramma si trova ...

F1 - colpo di scena in casa Red Bull : pesante penalità per Ricciardo sulla griglia di Partenza del Gp del Canada : Adrian Newey ha svelato che Daniel Ricciardo potrebbe subire una pesante penalità in griglia in occasione del Gp del Canada Non comincerà benissimo il week-end del Canada per Daniel Ricciardo, il pilota australiano infatti subirà con ogni probabilità una pesante penalità sulla griglia di partenza. LaPresse/Photo4 A svelarlo è Adrian Newey ai microfoni di Sky Sport UK: “sfortunatamente potremmo subire una penalità con Ricciardo – le ...

Agente in borghese si scatena in un locale - ma mentre balla perde la pistola : Parte colpo accidentale : Si è esibito in un ballo con salto mortale all’indietro, ma quella capriola potrebbe costargli cara. Un Agente in borghese di Denver, negli Stati Uniti, stava ballando sabato sera in un locale della città quando la sua pistola si è sfilata dalla fondina ed è caduta a terra proprio a causa di quel salto: lui ha subito raccolto l’arma, ma nell’afferrarla è partito un colpo che ha ferito uno dei clienti. La scena, ripresa in un video al nightclub ...