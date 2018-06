Papa Francesco e il freno alla comunione al coniuge luterano

Papa Francesco ai giornalisti : l'informazione cambia attenzione a non cadere in logiche di interessi ed ideologie : visualizza articoli simili Close Cronaca Vaccaro confermato segretario lucano Uil A Tito si è concluso il congresso regionale 20 ore ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Abusi sessuali : la lettera di Papa Francesco ai preti cileni : Il Vaticano analizza la situazione dei cattolici alla luce della severa relazione del vescovo Charles Scigluna inviato dal pontefice nel Paese sudamericano

Papa Francesco a Ostia : "Basta prepotenze e omertà" : Papa Francesco oggi pomeriggio si è recato ad Ostia, alle porte di Roma, per celebrare la Santa Messa nella Chiesa di Santa Monica e nel corso dell'omelia, trovandosi nella città in cui la criminalità organizzata ha dominato le prime pagine degli ultimi mesi col clan degli Spada, non ha potuto non fare un accenno a quello che sta accadendo lì.Il Santo Padre ha lanciato un vero appello ai presenti e, più in generale, a tutti i cittadini:Gesù ...

Il grido di Papa Francesco a Ostia : 'Basta omertà e violenze : serve leglità' : Non solo le spiagge del litorale erano piene di bagnanti: in questa domenica torrida anche le strade di Ostia erano piene di gente. Papa Francesco è tornato a Ostia per celebrare il Corpus Domini eha ...

Papa Francesco chiede libertà per il Nicaragua sconvolto da forti ondate di violenza : ... una porta aperta tra il tempio e la strada, tra la fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell'uomo', 'Gesù, morto e risorto, continua a percorrere le strade del mondo, si affianca a noi e ...

Ipercoop di Avellino chiude/ Coop : protesta dei lavoratori - scritta una lettera a Papa Francesco : IperCoop di Avellino chiude, 139 dipendenti licenziati: i lavoratori hanno organizzato una protesta contro la decisione e hanno scritto una lettera a Papa Francesco(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:27:00 GMT)

Papa Francesco dice che con lo sport si può diventare santi : Città del Vaticano, 1 giu. , askanews, Lo sport può essere uno strumento di incontro, di formazione, di missione e anche di santificazione, secondo Papa Francesco, notoriamente tifoso di calcio, che ...

Medjugorje commissariata : arriva l'inviato di Papa Francesco : ... normalizzare il fenomeno dei pellegrinaggi cresciuto in modo esponenziale in questo tempo: si calcola , per difetto, che almeno un milione e mezzo di persone ogni anno si dirigano da tutto il mondo ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Sky dona a Papa Francesco una copia della Vocazione di San Matteo : Una collaborazione lunga e ampia quella di Sky con la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Vatican Media e la Direzione dei Musei Vaticani per la produzione di grandi eventi e film d’arte di qualità che offrono una riscoperta, una rilettura e una divulgazione in tutto il mondo della cultura del bello anche attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e tecnologie, come l’ultimo film ...

Papa Francesco continua a farsi nemici : Più passano gli anni e più aumenta lo scontro con i conservatori all'interno della Chiesa, con toni sempre più accesi The post Papa Francesco continua a farsi nemici appeared first on Il Post.

Diamond League - i campioni del Golden Gala ricevuti da Papa Francesco : La borsa di studio per la facoltà di Economia alla LUISS di Roma mi permetterà di allenarmi a casa mia, ma mi darà l'opportunità di laurearmi. Mi ha dato uno stimolo al di là dell'atletica Compagni ...

Atletica - Golden Gala Pietro Mennea – Papa Francesco abbraccia le stelle : Papa Francesco abbraccia le stelle dell’Atletica a Roma per il Golden Gala Pietro Mennea Mattinata speciale per gli atleti del Golden Gala Pietro Mennea in piazza San Pietro a Roma alla vigilia della grande serata dell’Olimpico. I campioni statunitensi Christian Coleman, Kyra Jefferson, Jaide Stepter e Dawn Harper-Nelson insieme agli azzurri Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Alessia Trost, hanno partecipato all’udienza generale ...

Papa Francesco/ “La santità non è avere le visioni - ma vivere da cristiani : essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)