Paola Di Benedetto si sfoga | le parole su Francesco Monte e Gentili

Paola Di Benedetto attacca Matteo Gentili e Francesco Monte : Paola Di Benedetto: “Francesco Monte? È stato messo un punto” In una intervista a NuovoTv, a Paola Di Benedetto vengono subito fatte delle domande su Francesco Monte, l’ex di Cecilia Rodriguez conosciuto all’Isola dei Famosi. La Di Benedetto e Monte non stanno più insieme e la Madre natura di Ciao Darwin lo chiarisce dicendo che è stato […] L'articolo Paola Di Benedetto attacca Matteo Gentili e Francesco Monte ...

Grande Fratello 2018 - Paola Di Benedetto : "Matteo Gentili? Ha giocato sulla fine del nostro rapporto" : La modella torna a parlare del suo ex fidanzato dichiarando di non aver nessun rimpianto nei suoi confronti.

Matteo Gentili/ Sarà l'ex di Paola Di Benedetto il vincitore di questa edizione? (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili, Sarà davvero l'ex calciatore il vincitore di questa edizione? Si troverà di fronte alla sua fidanzata Alessia Prete l'altra favorita per la finale. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 07:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi a Paola Di Benedetto : "Potrei stare meglio cara" (video) : Lorenzo Riccardi, dopo la mancata scelta di Sara Affi Fella ad Uomini e Donne, sta cercando di tornare (anche se faticosamente) alla vita di tutti i giorni grazie all'affetto dei fan, dei familiari e degli amici di sempre. Tra questi, anche l'ex isolana Paola Di Benedetto che, in un video circolato in rete, si informa sulle condizioni mentali dell'ex corteggiatore, incontrato, quasi per caso, per le vie di Milano:prosegui la letturaUomini ...

Paola Di Benedetto e Filippo Nardi : è amore? : Cosa sta succedendo fra Paola Di Benedetto e Filippo Nardi? Secondo gli ultimi indizi social fra i due potrebbe essere scoccata la scintilla dell’amore. 23 anni lei, 49 lui, hanno condiviso insieme l’esperienza dell‘Isola dei Famosi. In Honduras, la modella e il dj hanno costruito un’amicizia solida, che continua anche fuori dagli studi televisivi e che potrebbe portare a qualcosa di più. Lo dimostrano le tante dediche di ...

Paola Di Benedetto : "Il mio seno? Naturale. Ho rifatto solo il naso" : Dopo la fine della storia d'amore con Francesco Monte , Paola Di Benedetto è finita al centro del gossip. L'ex Madre Natura, ogni giorno, deve rispondere alle centinaia di domande e curiosità dei suoi ...

Flirt tra Francesco Monte ed Elena Morali? Lei smentisce ma Paola Di Benedetto si arrabbia sui social : La storia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto nata a L'isola dei famosi è ormai archiviata, ma sembra che sia scoccata la scintilla con un'altra naufraga. Elena Morali, da poco...

