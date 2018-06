Pallavolo – Giovanili Volley Millenium Brescia | si parte con un nuovo corso e nuovo staff

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Il settore giovanile dellasi rinnova: ecco iltecnico e le altre novità In vista della stagione 2018-19, laalza il sipario sui programmi del settore giovanile. Nei giorni scorsi la dirigenza bianconera, presso la palestra che gestisce, ovvero il Polivalente di via Raffaello a(zona San Polo) ha reso noto ilprogetto che coinvolgerà nei prossimi tre anni le oltre 150 tesserate che formano l’esercito delle piccole Leonesse. Non sono mancati all’importatissimo evento il presidente Roberto Catania, Emanuele Catania, general manager della Prima Squadra, e Lucrezia Catania, general manager del settore giovanile. I massimi dirigentini hanno colto l’occasione per far conoscere ad atlete e genitori ilresponsabile dell’area tecnica, Matteo D’Auria, ed esporre le neonate ...