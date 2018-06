Ovazione per Conte sulla lotta alle mafie Poi parte il coro | Fuori la mafia dallo

Software iStrumentum selezionato per Premio InnOvazione SMAU 2018 : Roma, 4 giu. , askanews, Innovare con il digitale: questo l'obiettivo del Premio Innovazione SMAU. Presentando la propria candidatura per il settore ICT, Notartel ha voluto condividere la propria ...

InnOvazione : una Borsa per dar valore alla ricerca italiana : Salerno , askanews, - Fare incontrare aziende e investitori con le Università e soprattutto con i singoli ricercatori per esplorare opportunità di sviluppo dei progetti di ricerca e trasferire questi ...

Benatti - Iab - : "Più coordinamento dalla politica per sostenere l'innOvazione" : Nel settore del biotech e delle scienze della vita serve un maggiore coordinamento da parte della politica per sostenere l'innovazione

Benatti (Iab) : “Più coordinamento politica per sostenere innOvazione” : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Serve un maggiore coordinamento a livello politico per sostenere lo sviluppo del settore delle scienze della vita in Italia. Come un focal point alla Presidenza del Consiglio per coordinare l’innovazione. La politica negli ultimi due anni “ha fatto delle cose importanti”, spiega Luca Benatti, presidente di Italian Angels for Biotech, a margine del workshop Trasferimento tecnologico nelle Life ...

InnOvazione suona bene - a Genova il laboratorio musicale per bambini : ... che dall'1 ottobre 2016 si occupa delle attività de La città dei bambini e dei ragazzi, Assobiomedica, che ha sostenuto la scorsa edizione del Festival della Scienza e la Società Porto Antico di ...

Giornata Airi per l’InnOvazione Industriale 2018 - economia circolare : tecnologie innovative per il recupero e riciclo di prodotti e materiali : Si è svolta oggi la Giornata Airi per l’Innovazione Industriale promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (Airi) che anche quest’anno riguarda un tema di grande attualità per l’industria italiana, e cioè il ruolo e le potenzialità delle tecnologie innovative per il recupero e il riciclo di prodotti e materiali nell’ambito dell’economia circolare. La Giornata ha messo in evidenza come alcune tecnologie abilitanti, in ...

Lombardia : F.Sala - ricerca e innOvazione fondamentali per rilancio economia : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - "ricerca e innovazione rappresentano punti fondamentali per il rilancio dell'economia e per la crescita culturale del nostro territorio. Si tratta di ambiti che vedono un impegno concreto da parte della Regione Lombardia con oltre 800 milioni di euro di risorse programm

Lombardia : F.Sala - ricerca e innOvazione fondamentali per rilancio economia : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – “ricerca e innovazione rappresentano punti fondamentali per il rilancio dell’economia e per la crescita culturale del nostro territorio. Si tratta di ambiti che vedono un impegno concreto da parte della Regione Lombardia con oltre 800 milioni di euro di risorse programmate su tutte le assi del Programma Por Fesr, di cui oltre 400 milioni già concessi”. Lo ha detto Fabrizio Sala, ...

InnOvazione : Audible presente per il secondo anno consecutivo al Wired Next Fest : Audible, società Amazon leader nell’audio entertainment di qualità, sarà presente per il secondo anno consecutivo al Wired Next Fest, il più grande evento italiano dedicato alla cultura dell’Innovazione, che torna a Milano per la sesta volta, dal 25 al 27 maggio ai Giardini Montanelli di Porta Venezia. Centinaia di relatori italiani e stranieri si susseguiranno in interviste e laboratori per parlare di come sta cambiando il mondo, dalla ...

Ci serve un ministro dell'InnOvazione per restare incollati al futuro : Un ministro e una commissione parlamentare per l'innovazione, per cercare di agganciare il treno del futuro. Tutti ricordiamo il cartone animato I pronipoti , "The Jetsons" , . Erano nati negli anni ...

ApprOvazione interna del contratto superata - il 21/05 il premier e la squadra Video : Mentre Movimento 5 stelle e Lega Nord si preparano a portare il contratto accordato [Video]al presidente della Repubblica lunedì, e Silvio Berlusconi si espone dicendosi contrario alla bozza di programma stipulata dal leader del movimento e quello del carroccio, il Partito Democratico ha tenuto un congresso all'Ergife di Roma. Approvazione della bozza del contratto del cambiamento I due leader protagonisti della scena politica italiana [Video] ...