OUTLINE | Mostra fotografica di Camilla Borghese alla Galleria Spazio Nuovo Contemporary

(Di martedì 5 giugno 2018)Art A cura di Guillaume Maitre e Paulo Pérez Mouríz Inaugurazione mercoledì 6 giugno 18.30,presenza dell’artista dal 6 giugno al 7 luglio 2018 – Via D’Ascanio 20 (Piazza Firenze), Romaè lieta di presentare le opere fotografiche di, dal 6 giugno al 7 luglio 2018. L’amore diper le architetture, le forme rigide o sinuose degli edifici, le strutture possenti o morbide che si stagliano di fronte al suo sguardo, si traduce in un addomesticamento dei soggetti ritratti, che rende le architetture quinte sceniche o pattern, astrazioni o disegni, senza mai tradirne la loro natura originale pur quando la fotografa ne accentua i colori e gioca con la luce.presenta 13 fotografie di New York, Milano e Napoli, proposte nellaa Castel dell’Ovo a Napoli conclusasi di recente. La...