Oscar Farinetti | Mi dispiace per Renzi | se ha perso vuol dire che ha sbagliato Ora

(Di martedì 5 giugno 2018) "Se uno perde, significa che errori ne ha fatti, miper Matteo, ma è la politica". A parlare è, presidente di Eataly, oggi a margine della presentazione di "Gourmet's international srl", a Milano, nella sala congressi di Eataly Milano Smeraldo. "Se voglio ancora bene a? Certo, io sono uno fedele per natura, tifo sempre la Juve, sono sposato da 40 anni con mia moglie, e voglio bene agli amici per sempre", scherza, interpellato dalla stampa. "Quale presidente del Consiglio non ha mai avuto problemi in Italia? Tutti ce li hanno", aggiunge, precisando: "Paradossalmente ora tifo questo governo, perchè c'è" e "deve rilanciare il sud e creare lavoro". Dopo essere passato dal 40% al 18% (dei voti, ndr ), "il centrosinistra deve capire dove ha", dice ancora il fondatore del colosso alimentare di ...