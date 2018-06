OPPO pensa in grande e svelerà OPPO Find X al Louvre di Parigi

Ma davvero c’è qualcuno che pensa di fare OPPOsizione con Berlusconi? : L'asse PD-Berlusconi contro il populismo, ad esempio. Oppure questo rivendicare incarogniti le proprie azioni. Il grillismo come opposizione al grillismo. Il "facciamoli schiantare". Se questa è la gloriosa opposizione che hanno in mente nel centrosinistra forse bisogna ricalibrare un paio di cose.Continua a leggere

“Nessuno ha mai…”. Aida Nizar - confessione trOPPO hot. Stuzzicata su alcune curiosità della sua vita sessuale - non ci ha pensato due volte e ha confessato tutto (proprio tutto) : Ahi, ahi, hai, qui la temperatura si scalda. E con Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, non poteva essere altrimenti. Si è lasciata andare a una confessione particolarmente hot. Durante il gioco “Obbligo e verità”, il nuovo format che racconta del reality, Aida ha voluto “spogliarsi” e confessare tutto. Ebbene proprio durante questo momento televisivo, Aida Nizar ha raccontato che nessuno ha mai trovato… il ...

“Per me è trOPPO…”. GF - e lei scoppia a piangere di colpo. Non riesce a non pensare a quel momento : Avete visto la quinta puntata del Grande Fratello, quella che è andata in onda martedì 15 maggio? Se l’avete vista già sapete tutto. Se non l’avete vista vi siete persi un bel po’ di momenti top. Innanzitutto nella casa del GF è entrata Nina Moric: ovviamente è entrata per confrontarsi con il suo ex (lo aveva lasciato in diretta la settimana precedente per via dei suoi atteggiamenti poco seri) il quale, poi, per una frase sessista, è stato ...

Pensare trOPPO mi fa male - Federica Abbate ft. Marracash | Testo - Audio - MP3 : Canzone Federica Abbate ft. Marracash , Pensare troppo mi fa male: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Federica Abbate ft. Marracash è Pensare troppo mi fa male: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Pensare troppo MI FA male è un brano electro-pop di una certa intensità, scritto dalla stessa […]

NBA - Ben Simmons chiude con 1 punto segnato : "Ci ho pensato trOPPO". E Dragic attacca : L'inesperienza alla fine ti costringe sempre a pagare il conto. Calcare per la prima volta in carriera un palcoscenico importante , e rumoroso, come il TD Garden, avendo contro una difesa preparata e ...

Queste 7 vignette raccontano la vita di chi pensa sempre trOPPO : C'è qualcuno che ha il cervello sempre acceso.Le menti dei cosiddetti over-thinkers funzionano proverbialmente in loop. Classificate come persone dai pensieri incessanti e terribilmente indecise, rischiano di essere tormentate dalle preoccupazioni.Ma niente paura, ruminatori mentali. Internet è dalla vostra parte. Di seguito, trovate alcune vignette che raffigurano perfettamente la vita di voi over-thinkers.1. I pensieri alle 2 di ...

Gattuso pensa alla Juve : 'Si parla trOPPO del mio contratto' : Roma, 30 mar. , askanews, 'Ci voleva questa sosta, adesso vogliamo fare il rush finale come gli ultimi tre mesi'. Testa bassa e pedalare per il Milan di Rino Gattuso che sarà impegnato domani sera ...

Governo : Faraone (Pd) - OPPOsizione non è condanna a irrilevanza - patetico pensarlo : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – “Qualcuno ha scambiato il Pd ‘partito di Governo’ con il Pd ‘sempre al Governo’. Questa certa idea che ‘o si governa o si muore’ è davvero comica se non fosse che sta diventando l’ennesimo psicodramma di un Pd che di certo non gode di ottima salute. Adesso basta però”. A scriverlo su Facebook è il senatore del Pd, Davide Faraone, che aggiunge: “Gli ...