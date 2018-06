Onrush - recensione

eurogamer

: Siamo rimasti sbalorditi dalla freschezza del gameplay di #ONRUSH. - GameSoulBlog : Siamo rimasti sbalorditi dalla freschezza del gameplay di #ONRUSH. - Eurogamer_it : #Onrush è un ritorno di fiamma per i racing arcade. Però... #recensione - franpj2 : RT @_Mdk7_: Recensione di #Onrush finita, anche se sono (stato) un po' combattuto sul voto. Domani, ore 10, Everyeye. -

(Di martedì 5 giugno 2018) Aprile 2016: in seguito alla chiusura di Evolution Studios, sviluppatore di Motorstorm, Codemasters annuncia l'assunzione di numerosi ex dipendenti. Cosa c'entra questa pillola d'informazione con la nostradi? In molti davano per scontato il ritorno di Motorstorm sulle console di tutto il mondo, e non appena le aspettative furono disattese il clima attorno all'annuncio del nuovo titolo automobilistico cominciò a scaldarsi. Improvvisamente, c'era chi vedevacome un successore spirituale dei racing arcade, e c'era chi invece accusava Codemasters di aver tradito i desideri degli appassionati. Ovviamente, entrambe le campane erano lontanissime dalla verità.Il divertimento, si sa, assume molteplici forme, ma raramente siamo incappati in un prodotto folle, creativo e strano come: se Overwatch e Motorstorm dovessero partorire un figlio, questo sarebbe il ...