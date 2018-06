ONRUSH | il combat racer è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One

eurogamer

: Onrush: un frenetico combat racing dagli autori di Driveclub - videogames_it : Onrush: un frenetico combat racing dagli autori di Driveclub -

(Di martedì 5 giugno 2018), ildi Codemasters recensito sulle nostre pagine, èdasu PlayStation 4 eOne. Per festeggiare il lancio, Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mostra la carneficina che puoi scatenare nel gioco.Una nuova interpretazione del genere racing,enfatizza il gioco di squadra in quanto rimuove i tradizionali punti di riferimento come la linea di partenza / arrivo e offre nuove modalità di gioco pensate per accentuare il divertimento, la creatività e l'adrenalina pura. I giocatori dovranno collaborare con i loro compagni di squadra, utilizzando le diverse classi di veicoli, ognuno con i propri punti di forza e le proprie abilità per eliminare gli avversari e ottenere la vittoria per la propria squadra."Ci siamo divertiti molto a creare questa versione completamente originale di ciò che il genere racing può fare," ha affermato ...