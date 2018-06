Olio | per la Toscana altra annata difficile | produzione -20%

I colossi globali di finanza e petrOlio in Vaticano. Perché la notizia conta : È importate Perché loro oggi non solo comandano l'economia ma anche la politica di molte nazioni, particolarmente del G20. Si tratta di suggerire loro, e tramite loro ai politici, che investano in ...

La Russia importa Olio di palma per rimpiazzare il latte europeo : In Russia l'importazione di olio di palma , usato come sostituto del latte europeo bloccato dall'embargo agroalimentare, è aumentata del 35,8% nel trimestre gennaio-marzo 2018 rispetto all'anno ...

Brasile : dopo camionisti - arriva sciopero settore petrOlio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sabotaggio contro il Giro d'Italia 2018/ Olio e vetri sparsi sul percorso verso Cervinia : Sabotaggio contro il Giro d'Italia 2018, teppisti in azione: Olio e vetro cosparsi sul percorso verso Cervinia, oggi in programma manifestazione No Tav a Susa, le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:08:00 GMT)

Olio e vetri rotti per sabotare il passaggio del Giro d'Italia a La Cassa e Villardora : Torino - Nella notte appena trascorsa qualcuno si è dato da fare per sabotare la 20esima tappa del Giro d'Italia che partirà da Susa poco dopo le 10 per raggiungere il traguardo di Cervinia. Poco dopo ...

Giro d’Italia 2018 - teppisti contro la Corsa! Sparsi Olio e vetri sul percorso verso Cervinia : I teppisti attaccano il Giro d’Italia 2018. Nella notte, sul percorso della tappa odierna, da Susa a Cervinia, sono stati Sparsi vetri e olio per cercare di impedire il passaggio della corsa. In particolare a La Cassa, sulla strada provinciale di Caselette, è stato versato dell’olio da motore sull’asfalto per un tratto di circa 200 metri, mentre in una rotonda a Villardora sono stati Sparsi dei vetri in una rotonda. I ...

Giro d’Italia – Vetri ed Olio di motore sul percorso della 20ª tappa : lo sconsiderato gesto di alcuni teppisti : Il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 invaso da Vetri e olio di motore, i carabinieri indagano sui colpevoli dello sconsiderato gesto Giunto alla ventesima tappa il Giro d’Italia oggi affronterà la frazione che da Susa porterà i ciclisti a Cervinia. La corsa rosa impegnerà i corridori in una tappa lunga ben 214 km e non senza insidie. Quello a cui si sono trovate di fronte le forze dell’ordine ispezionando il ...

Olio e vetri sul percorso del Giro : 9.51 Atti di teppismo contro il Giro d'Italia, questa notte, nel Torinese. vetri e Olio sono stati sparsi lungo il percorso della 20ma tappa della 'corsa rosa'che oggi parte da Susa per raggiungere Cervinia.Bloccata temporaneamente la circolazione per consentire la ripulitura della strada. Oggi il movimento 'No Tav' ha preannunciato un presidio di protesta a Susa e l'esposizione di bandiere lungo il percorso della tappa contro la nuova ...

Statale 36 - incidente stradale tra più veicoli : camion perde Olio - superstrada chiusa verso nord e riaperta in serata : Statale 36 chiusa per più di quattro ore venerdì 25 maggio dopo l'uscita di Briosco, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante. Il camion ha perso olio, ...

La tempesta perfetta di Trump : petrOlio in calo - dollaro debole e beni rifugio alle stelle : Effetto Trump sui mercati azionari , ma ormai ci siamo abituati... Il Presidente degli Stati Uniti d'America ha annullato il summit USA-Corea del Nord in scia ai toni "ostili" usati dal leader ...

Vaccini - dopo il decreto Lorenzin coperture in ripresa : anti-pOlio e morbillo verso la soglia di sicurezza del 95%. Gli esperti : adesso non ... : Uno dei più recenti successi nel campo delle vaccinazioni è rappresentato dalla vaccinazione contro l'HPV, il papilloma virus responsabile di circa il 5% dei tumori nel mondo. In Europa la stima ...

Salute - coperture vaccini in ripresa : pOlio e morbillo verso il 95% : In Italia, dopo il calo delle coperture vaccinali degli ultimi anni, trend invertito nel 2017 grazie al decreto Lorenzin: copertura anti-polio risalita al 94,5 per cento, quella contro il morbillo arrivata al 91,6 per cento, (+4,4 per cento). Da Milano, però, arriva l’invito a non abbassare la guardia da parte degli esperti che partecipano al Corso di Formazione Professionale Continua “I vaccini: vittime del loro stesso successo. Il ...

L’Istat : “Il Pil italiano crescerà del + 1 - 4 per cento”. Ma c’è il rischio ribasso per petrOlio e commercio : Nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Italia è previsto crescere dell’1,4% in termini reali. Lo indica L’Istat che ha pubblicato oggi Le prospettive per l’economia italiana nel 2018. L’istituto nazionale di statistica precisa che «l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evolu...

Prezzo del petrOlio vola - attesi forti rialzi per benzina e gasOlio : MILANO- Il petrolio torna a salire con il brent che, spinto dai timori di un possibile calo delle esportazioni iraniane, cosa che ridurrebbe l'offerta su un mercato già sotto pressione,...