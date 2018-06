Olimpia Milano Trento Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live finale

DIRETTA/ Trento-Venezia (risultato finale 84-76) streaming video Rai.tv : ecco chi sfiderà l'Olimpia Milano! : DIRETTA Trento Venezia, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4, semifinale playoff di basket Serie A1. L'Aquila ha il match point per prendersi un'incredibile finale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:40:00 GMT)

Video/ Brescia Olimpia Milano (70-76) : highlights della partita (Basekt Serie A1 - semifinale gara 4) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 70-76): highlights della partita, valida come gara 4 delle semifinali play off di basket Serie a1. L'Ea7 vola in finale.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:50:00 GMT)

Basket - Semifinali Serie A 2018 : l’Olimpia Milano espugna Brescia anche in gara-4 e si guadagna la finale : L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A. La squadra di Simone Pianigiani ha espugnato Brescia anche in gara-4, 76-70, al termine di una partita comandata sin dall’avvio ma in cui gli ospiti hanno dovuto sudare fino all’ultimo, complice l’orgoglio di una Leonessa mai doma. Alla fine ha prevalso la voglia di Milano di arrivare in finale, dopo la delusione dello scorso anno, ma la sconfitta di stasera non toglie ...

DIRETTA / Brescia Olimpia Milano (risultato finale 70-76) streaming video e tv : Biancorossi in finale (gara-4) (Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:36:00 GMT)

Video/ Brescia Olimpia Milano - 74-80 - : highlights della partita - Basket Serie A1 - semifinali gara 3

Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

DIRETTA/ Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80) streaming video e tv : Serie rimontata! (gara 3) (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:30:00 GMT)

