Old Mutual senza scampo a Londra

A Londra corre Old Mutual : Protagonista Old Mutual , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,19%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Old Mutual più ...

Positiva la giornata per Old Mutual : Seduta vivace oggi per Old Mutual , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...